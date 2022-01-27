Перт, Австралия, 27 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. «Международная» кампания Meat & Livestock Australia, независимая организация по выработке стандартов на рынке животноводства в Австралии, снова оказалась в центре внимания после того, как в Перте появились билборды, критикующие закрытие премьер-министром Западной Австралии Марком Макгоуэном границ штата из-за распространения коронавируса. Об этом 27 января сообщил телеканал Nine News.

CPSU-CSA Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн

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Новая кампания троллинга Макгоуэна является продолжением традиционной летней рекламы от Meat and Livestock Australia, которая в этом году изображала Австралию как «потерянную страну» после длительного закрытия границ во время пандемии.

Теперь в столице штата можно найти билборды с надписью: «Привет Марк, приезжай как-нибудь в Австралию. Мы устроим барбекю».

Ранее представители Meat and Livestock Australia отличились троллингом французского президента Эммануэля Макрона после скандала с австралийскими подводными лодками и его нежеланием разговаривать с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Тогда в Париже висели билборды следующего содержания: «Здоров, Мэнни, давай забудем прошлое. Барбекю у меня дома? Целую, Скотти».