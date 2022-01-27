Москва, 27 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, регулярно направляют обращения в адрес аппарата уполномоченного по правам человека в России. Об этом журналистам заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

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«Поступают постоянно [обращения] от граждан России, которые проживают на этой территории», — сказала Москалькова.

Она отметила тот факт, что из СМИ «массированно идет обработка всего населения о возможных наступлениях и военных действиях».

Москалькова также рассказала, что обращения жителей республик касаются возможности переехать в Россию, получить убежище, РВП или ВНЖ.

Омбудсмен также рассказала о гуманитарных вопросах, которые связаны «с оказанием медицинской помощи»: «Если людям нужно, мы этим занимаемся по возможности».