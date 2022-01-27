Москва, , 12:46 — REGNUM Пятеро членов российской сборной по биатлону не смогли вылететь в Пекин в преддверии зимней Олимпиады. В их числе — биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, сообщает 27 января «Матч ТВ».

Биатлон Wyoming National Guard

Казакевич и Васнецову, а также старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина не пустили на рейс из-за проблем с документами. У Казакевич QR-код оказался «красным» — ей запрещено прибывать в Китай.

Остальные не смогли подтвердить, что перенесли COVID-19, отправиться в Китай они смогут не ранее, чем через сутки. Время потребуется на подготовку документов.

Кроме того, у руководителя сервис-группы российской сборной Александра Печерского тест на коронавирус оказался положительным. Его заменит в Пекине Дмитрий Блинов.

«На данный момент речи о заменах в составе сборной России не идёт», — приводит «Чемпионат» комментарий президента СБР Виктора Майгурова.

Биатлонисты будут соревноваться в Пекине с 5 по 19 февраля, между ними разыграют 11 комплектов наград.

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