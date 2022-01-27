Пекин, , 05:45 — REGNUM Российские команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку прибыли в Пекин для участия в Олимпийских играх. Самолёт с российскими спортсменами приземлился 27 января в международном аэропорту Шоуду.

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Авиалайнер со спортсменами из России прибыл в аэропорт Шоуду в 09:49 по местному времени. Спортсмены вылетели накануне из московского аэропорта «Шереметьево».

Сборная России по конькобежному спорту прибыла в Китай не в полном составе, часть спортсменов присоединиться к команде позднее, спортсмены вылетят в Пекин из Иркутска, где проходили тренировочные сборы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что среди лиц, прибывших в Китай для участия в Олимпийских играх выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных нет спортсменов.

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