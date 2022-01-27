Ростов-на-Дону, 27 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 1122 человека (+93 за сутки), выписаны с выздоровлением 297 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Наибольший рост числа заражений зафиксирован в Ростове-на-Дону (343), Аксайском районе (64), Таганроге (52), Шахтах (47), Волгодонске и Сальском районе (по 45). Более 14% заразившихся — люди старше 66 лет, 16,6% — дети.

На стационарном лечении находятся 2228 ковид-пациентов, из них 23 человека находятся в тяжёлом состоянии.

За сутки подтверждено восемь случаев смерти от COVID-19. Всего жертвами коронавируса стали 9989 жителей Ростовской области.

За весь период на Дону зарегистрировано 208 366 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 183 707 пациентов.