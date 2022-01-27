Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону проживают трое участников освобождения Ленинграда, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и 75 человек, награждённые знаком «Житель блокадного Ленинграда». Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Блокадный Ленинград

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«Сегодня город на Неве отмечает 78-ую годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады. …Подвиг людей, продержавшихся в этой пытке, не имеет равных в мировой истории. Выражаю скорбь по всем, кто стал жертвой осажденного города, и желаю крепкого здоровья тем, кто сегодня находится рядом с нами. Они — пример стойкости духа и мужества. …Пусть та боль, которую пережили наши герои, никогда не повторится», — написал ростовский сити-менеджер в Instagram.

Стоит отметить, что к этой дате подготовлена акция «Вспомним подвиг Ленинграда!». Её проводят библиотеки Ростова-на-Дону в онлайн-формате.