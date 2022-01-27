Вашингтон, 27 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Глава парламентской ассамблеи Североатлантического альянса Джеральд Конноли заявил, что после передачи НАТО России предложений по безопасности «теперь шаг за Москвой».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«НАТО предложила России позитивный путь для диалога. Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность отойти от пропасти необратимой военной эскалации и ее последствий», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и Россия могли бы восстановить свои офисы в Москве и Брюсселе, а также установить прямую линию связи.

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