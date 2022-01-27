Луганск, 27 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Донбасс прибудет главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который может провести рекогносцировку на направлении вероятного главного удара. Об этом 27 января заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Как указал Филипоненко, согласно данным агентурной разведки ЛНР, в течение ближайших дней в район расположения 30-й отдельной механизированной бригады украинской стороны должен прибыть главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный и группа офицеров генштаба Украины для проведения рекогносцировки.

«Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Народной милиции ЛНР утончил, что за последние сутки было зафиксировано 37 попыток проведения украинской стороной воздушной разведки и добавил, что также отмечена активизация всех видов разведки ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что эвакуация дипломатов США и других стран с Украины является частью сценария намеренной эскалации конфликта со стороны Киева.