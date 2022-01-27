Мадрид, 27 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Власти автономного сообщества Мадрид начнут рассылку более 330 000 SMS-сообщений с призывом ревакцинироваться к группе населения в возрасте от 60 до 69 лет. Об этом пишет агентство EFE.

Испания

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Рассылка также коснётся пациентов с факторами риска, которые еще не получили третью дозу вакцины.

Согласно последнему эпидемиологическому отчету министерства здравоохранения Испании, 2 186 153 человека получили бустер вакцины в автономном сообществе Мадрид.