Новосибирск, , 12:11 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул глубокую связь региона и Ленинграда. Об этом он сказал во время церемонии возложения цветов к стеле, воздвигнутой в честь трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стела «Трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны 1941−1943 гг.»



Правительство Новосибирской области

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«У подвига наших отцов и дедов много граней — это военный подвиг и трудовой, жизненный подвиг самопожертвования, поддержки друг друга. У новосибирцев в полной мере есть право гордиться подвигом Ленинграда — в годы войны наша область приняла тысячи эвакуированных ленинградцев. Всех приняли, всех обогрели, накормили, создали условия для учёбы, работы. Заботились о чужих детях, точно так же, как о своих, вместе переживали — как там, за блокадным кольцом, в Ленинграде. Переживали по поводу сводок, которые шли с фронта, вместе переносили тяготы военного времени», — напомнил Травников.

Отметим, что в годы Великой Отечественной войны в Новосибирск были эвакуированы более 128 тыс. ленинградцев, десятки заводов и учреждений культуры.