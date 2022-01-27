Экономика Ростовской области выдержала удар пандемии — губернатор
Ростов-на-Дону, 27 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Экономика Ростовской области смогла выдержать удар пандемии COVID-19, сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции 27 января донской губернатор Василий Голубев.
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"Я с удовлетворением скажу, что экономика в целом выдержала те испытания, которые приходится переносить», — отметил глава региона.
По его словам, рост промышленности за 2021 год превысит 8%, положительную динамику показали строительный комплекс, а также труженики села, собравшие рекордный урожай зерна и масличных культур.
Наряду с этим Ростовская область вышла на допандемийный уровень регистрируемой и фактической безработицы. И работа над снижением этого показателя продолжается. На Дону также отмечена хорошая динамика инвестиций.
Кроме того, в Ростовской области в качестве самозанятых зарегистрировано уже более 103 тыс. человек.