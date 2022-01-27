Новосибирск, 27 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 27 января, состоялся торжественный митинг, приуроченный к 78-й годовщине полного освобождения города Ленинграда. Напомним, что блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

В блокадном Ленинграде

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Руководители Новосибирска и области, члены региональной общественной организации инвалидов и пенсионеров «Блокадник», защитники Ленинграда, ветераны, военнослужащие, представители общественности и члены патриотических клубов собрались у стелы «Трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны 1941−1943 гг.».

Собравшиеся отметили необходимость сохранить память о подвиге ленинградцев и советского народа, остановившего фашизм. Они почтили память жителей блокадного Ленинграда и погибших при освобождении города воинов минутой молчания, а после возложили цветы к стеле.