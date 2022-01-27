Донецк, 27 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Эвакуация дипломатов США и других стран с Украины является частью сценария намеренной эскалации конфликта со стороны Киева. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Эвакуация дипломатов США и других стран вписывается в сценарий намеренной эскалации конфликта, который отрабатывается официальным Киевом и его так называемыми партнёрами», — сказал в интервью «Известиям» глава республики.

При этом он подчеркнул, что, стараясь «непременно повышать градус напряжённости», Киев так заигрался, что руководству страны пришлось даже успокаивать запаниковавшее население.

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Пушилин подчеркнул, что заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова об отсутствии каких-либо оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину, является вынужденным.

«Мы понимаем, с какой целью оно сделано — Киеву всё труднее удерживать ситуацию внутри Украины», — считает глава ДНР.

Пушилин добавил, что фейковый поток заявлений о якобы российском вторжении вызвал панику у населения Украины и нанёс ущерб её экономике, а эвакуация дипломатов ещё более усугубила эти процессы.

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«Бумеранг дезинформации больно бьет по самой Украине», — констатировал глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из соображений предосторожности, эскалацию вокруг Украины в Вашингтоне не считают неминуемой.

При этом Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.