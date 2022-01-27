Краснодар, 27 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Краснодарском крае госпитализированы 396 пациентов с коронавирусом, данные за сутки опубликовал 27 января сайт стопкоронавирус.РФ. По сравнению с предыдущими сутками уровень госпитализаций снизился — утром 26 января сообщалось о 432 жителях, попавших в стационары.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным регионального оперштаба, в Краснодарском крае за минувшие сутки в целом зарегистрировано 1020 новых носителей коронавируса, в том числе 181 несовершеннолетний. По числу суточных заражений на первом месте Краснодар (417), на втором — Сочи (115), на третьем — Новороссийск (71).

С начала пандемии на Кубани заражение коронавирусом подтвердилось у 134 594 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 2368. Выздоровели уже 106 542 человека, умерли 10 029 заболевших.

Амбулаторное лечение проходят 27 660 кубанцев с подозрением на коронавирус, у 15 647 из них диагноз подтвержден. В стационарах лечатся 3 885 человек, в том числе 2 376 — с подтвержденным COVID-19. На ИВЛ находятся 89 пациентов, ещё семь человек — на ЭКМО.