Москва, 27 января, 2022, 11:46 — ИА Регнум. За последние сутки в российские больницы госпитализировали 12 807 человек, сообщили 27 января в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки число госпитализаций выросло на 4,8%. Увеличение зафиксировано в 44 регионах, снижение — в 39. Ещё в двух субъектах показатель остался без изменений.

За сутки выписали 29 754 пациента, выявлено 88,8 тыс. новых заражений, умерли ещё 665 человек.