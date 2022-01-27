Ростов-на-Дону, 27 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Ростовской области медицинские учреждения и врачи готовы к росту числа заражений коронавирусом, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции 27 января донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Я соглашусь с вами словами. Действительно, инфекция нас накрыла. И уже сегодня количество заболевших уже более 1120 человек. Динамика продолжает расти. Если говорить о готовности, у меня нет сомнений, что мы готовы к более высокой нагрузке на медицинские учреждения, на врачей. Мы имеем порядка 3 тыс. мест в станционарах, а в свое время [имели] 6300. До такого количества нарастим количество коек. …Мы готовы к работе в более сложных условиях. Главное уберечь не только жителей Ростовской области, но и врачей», — отметил глава региона.

По словам Голубева, на Дону создан запас необходимых для лечения COVID-19 лекарств, усилена работа кол-центров и центров мониторинга.

В настоящее время вакцинацию от COVID-19 прошли более 73% взрослого населения, ревакцинацию — 40% привитых.