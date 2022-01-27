Москва, 27 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В научном центре «Вектор» знают о полученных в Китае данных по коронавирусу NeoCov. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Специалисты научного центра «Вектор» знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идёт о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что риски, которые были описаны экспертами из Китая, «носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения».