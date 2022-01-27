Ростов-на-Дону, 27 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса больше всего негативно сказалась на нескольких отраслях экономики, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции 27 января донской губернатор Василий Голубев.

Александр Куликов ИА REGNUM Мировая пандемия

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«Любой кризис создает ещё иногда новые возможности. Именно в этот период менеджмент больше думает над новыми формами организации работы, поиском новых решений, которые позволяют работать безубыточно. Но не отметить, что туризм, транспортная сфера, гостиничная инфраструктура, общепит потеряли, нельзя. Мы видели в определённый период времени падение просто очень большое», — отметил глава региона.

Однако благодаря предпринятым мерам государственной поддержки федерального и регионального уровней помогли устоять и сохранить такие индустрии, как общепит и сфера торговли. На поддержку этих отраслей было направлено порядка 25 млрд рублей, выделенные из федерального и областного бюджетов.