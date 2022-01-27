Москва, , 11:20 — REGNUM Когда про поставки оружия в ЛДНР говорит ЛДПР или КПРФ — это выглядит, как прощупывание почвы. Другое дело услышать это из уст лидера «Единой России» Андрея Турчака, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Вывод Народной милиции ЛНР из зоны разведения Lug-info.com

«Это говорит о том, что значит решение принято и скоро у защитников республик появится новейшее оружие.

Это оружие позволит сбивать беспилотники и оказывать сопротивление тем видам вооружений, которое поставили НАТО ВС Украины.

Конечно, это позволит создать технический баланс и может стать основой для поиска мира на Донбассе.

Но всё же это оружие может быть применено для наступательных действий, если на ДНР и ЛНР нападут», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель фракции «Единой Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил об обращении к президенту РФ Владимиру Путину оказать помощь ЛНР и ДНР.

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