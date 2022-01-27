Москва, 27 января 2022, 11:20 — REGNUM Когда про поставки оружия в ЛДНР говорит ЛДПР или КПРФ — это выглядит, как прощупывание почвы. Другое дело услышать это из уст лидера «Единой России» Андрея Турчака, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, руководитель фракции «Единой Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил об обращении к президенту РФ Владимиру Путину оказать помощь ЛНР и ДНР.
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