Москва, 27 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не выполнил ранее данных обещаний о непродвижении на восток, и на сегодня уже вплотную придвинулся к границам Российской Федерации. Об этом в интервью ведущим российским СМИ заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали. Говорят: «Мы ничего не подписывали». Но такие обещания, такие заверения давались, известно когда и известно кому», — подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что НАТО обещало «в разговорах, приватно» не продвигаться на территорию бывшего Советского Союза, и ничего не исполнило, а «сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы». При этом, по словам Медведева, Россия практически исчерпала границы отступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления НАТО об усилении военного контингента в Восточной Европе приводит к росту напряжённости в регионе. При этом, по его словам, подобная ситуация происходит не из-за того, что делает Россия, а из-за того, что делают НАТО и Соединённые Штаты.