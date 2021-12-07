Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Обещание Вашингтона Москве о том, что НАТО не продвинется на Восток, не нарушено, ведь США проводят «политику открытых дверей». Об этом официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Журналисты напомнили Прайсу о том, что в 1990 году госсекретарь Джеймс Бейкер пообещал президенту СССР Михаилу Горбачёву не расширять НАТО «ни на дюйм на Восток». Прайс ответил, что Вашингтон ясно дал понять: двери НАТО открыты, и США «привержены политике открытых дверей».

По словам представителя Госдепа, НАТО — это оборонный альянс, у него должна быть такая опция.

«Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу России — это смехотворно, если бы ситуация не была так серьезна», — сказал дипломат и заверил, что США поддерживают Украину в её праве «определять собственное будущее» в контексте участия в Североатлантическом альянсе.

Прайса снова спросили, считает ли руководство США ошибочным либо нарушенным обещание Бейкера, и осознаёт ли, почему Россия готова отвечать на это. Представитель Госдепартамента на это заявил, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте была подтверждена «давняя политика» США, но конкретно на вопрос не ответил.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре президент России Владимир Путин заявил, что деятельность НАТО на Украине угрожает безопасности РФ.

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