Ереван, 27 января, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Официальный прием в честь Дня Вооруженных сил (ВС) Армении, намеченный на 28 января, был отложен из-за того, что глава Генштаба республики, генерал-лейтенант Артак Давтян, а также ряд других высокопоставленных представителей ВС страны заразились коронавирусом. Об этом 27 января сообщает армянский Общественный телеканал со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

По словам последних, намеченный на 28 января в большом зале гостиничного комплекса «Двин» торжественный прием по случаю 30-летию со дня образования ВС Армении был перенесен.

«Начальник Генштаба ВС, а также другие высокопоставленные должностные лица армии заразились коронавирусом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинянзаразился коронавирусом и у него новое заболевание протекает в бессимптомной форме.