Тирасполь, 27 января, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В ходе 2710 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 940 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 89 345 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 82 894 человека, в том числе за последние сутки — 156.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2007 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 2410 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 663 случая заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 219 человек, а также зафиксировали случаев пять смерти пациентов с COVID-19.