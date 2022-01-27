Краснодар, 27 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, проходят в Новороссийске 27 января, сообщили в пресс-службе администрации города.

Карточка на хлеб. Блокадный Ленинград

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Новороссийск присоединился к Всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая призвана напомнить о мужестве и стойкости ленинградцев. С 10:00 27 января во всех внутригородских районах и сельских округах волонтеры раздают листовки и главный символ акции — кусочек хлеба весом 125 граммов. Именно такая минимальная норма хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда.

Жители Новороссийска сегодня также несут цветы и свечи к памятной плите «Ленинград» на Площади Героев Новороссийска в память о жертвах Блокады. Во всех образовательных учреждениях проходят уроки памяти, тематические классные часы, телеуроки и кинохроники. Из-за пандемии принято решение отменить литературно-музыкальные программы.