Москва, 27 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав и регламент организации деятельности оперативной рабочей группы по вопросам, связанным с распространением нового штамма коронавируса. Об этом 27 января сообщает официальный сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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В состав новой структуры входят 42 человека. Куратором назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос. Её заместителем в новой структуре стал директор департамента здравоохранения правительства Игорь Каграманян, а его заместитель Елена Скачкова назначена ответственным секретарём.

В состав группы вошли глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФМБА Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, глава ФОМС Елена Чернякова, глава ФСС Алексей Поликашин и глава Росмолодёжи Ксения Разуваева. Также в группу включены заместители министров — Василий Осьмаков (Минпромторг), Ольга Баталина (Минтруд), Олег Качанов (Минцифры), Павел Кадочников (Минфин), Александр Бугаев (Минпросвещения).

Также в оперативную группу включены представители координационного и ситуационного центров правительства России, а Голикова утвердила состав глав регионов, которые будут участвовать в деятельности группы.

«На основе данных федеральных министерств и ведомств, а также с учётом мер, вводимых руководством субъектов, рабочая группа будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в масштабах страны», — рассказали в правительстве.