Москва, , 08:06 — REGNUM Россия получила письменный ответ Североатлантического альянса по гарантиям безопасности и будет его изучать. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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«Прочитаем. Изучим. Партнеры наш проект изучали почти полтора месяца», — сказал Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не хочет публикации своего ответа России по предложениям гарантии безопасности. По его словам, ответы американской стороны согласованы со всеми союзниками, а также с Украиной.

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