Москва, 27 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent 26 января впервые с октября 2014 года прокололи психологическую отметку $90 за баррель, поставив новый многолетний рекорд, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

ptra Добыча нефти

«После этого фьючерсы частично откатились на фиксации прибыли, которая выглядит вполне логичной на таких высоких уровнях.

Февральские фьючерсы попытались обосноваться над уровнем $89, но тоже были вынуждены слегка отступить впоследствии. Сегодня, 17 января, котировки находятся под небольшом давлением, в том числе из-за скачка доллара.

В первой половине вчерашних торгов цены уверенно двигались в северном направлении благодаря возвращению спроса на риск, пусть и осторожного, а также геополитическим опасениям вокруг российско-украинского кризиса.

Локально рынок поддержал свежий отчет минэнерго США, отразивший дальнейшее сокращение добычи, которая на прошлой неделе упала еще на 100 тыс. баррелей в день, до 11,6 млн баррелей.

При этом запасы сырой нефти увеличились на 2,3 млн баррелей, превысив прогнозы, но трейдеры проигнорировали эту цифру, опираясь на фундаментальные реалии рынка, которые по-прежнему предполагают возникновение дефицита предложения позднее в 2022 году из-за отставания ОПЕК от планов наращивания добычи, геополитических рисков и улучшения перспектив спроса на глобальном уровне.

Примечательно, что рынок черного золота весьма спокойно отреагировал на ястребиный тон заседания Федрезерва, который подтвердил намерение о скором повышении ставок, подтолкнув доллар к повсеместному росту.

В ближайшей перспективе нефть марик Brent, вероятно, повременит с новыми максимумами, но при этом будет удерживаться на плаву и держать отметку $90 в фокусе внимания игроков», — пояснил эксперт.

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