Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 26 января завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,08%, до $89,70, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Транспортировка нефти Quartl

Цена повышалась до $90,43 и отступила от максимума после пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Согласно представленным данным минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,38 млн баррелей, до 416,19 млн баррелей (прогноз был +1 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей и составили 247,92 млн баррелей (прогноз был +1,9 млн баррелей).

Запасы дистиллятов уменьшились на 2,8 млн баррелей, до 125,15 млн баррелей (прогноз был — 1,18 млн баррелей).

Сегодня, 27 января, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела до $89 за баррель. После выступления Пауэлла фьючерсы на американские индексы ушли в минус (потери больше 1,3%).

Доллар укрепляется по всем фронтам. Уход от риска давит на все рисковые активы, включая нефтяной рынок.

Если коррекция по фондовым индексам усилится, то стоит ожидать коррекции по нефти до уровня $86,65. Его потеря приведет к снижению котировок до $83.

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