Новосибирск, 27 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Новосибирская область готова к пятой волне коронавируса. Об этом сегодня, 27 января, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Будем надеяться, что несмотря на все предпосылки значительного прироста заболеваемости на фоне того, что заболевание, вызванное штаммом «Омикрон», проходит легко, особенно у тех, кто вакцинировался, мы пятую волну переживём без серьезных последствий», — сказал Травников.

По его словам, клиническое звено здравоохранения сейчас работает без перегрузок, больничные койки, перепрофилированные под пациентов с коронавирусом, не заполнены. Однако, регион готов оперативно перепрофилировать дополнительно койки, в том числе, в детских стационарах.

Также губернатор подчеркнул, что область обеспечена лекарствами, а медучреждения — кислородом.

Кроме того, регион готов и к усилению кол-центров и первичного звена студентами медицинского колледжа и двух университетов.