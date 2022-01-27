Брюссель, 27 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам дипломатии Кармен Ромеро заявила, что «войска НАТО не войдут на территорию Украины, если Россия вторгнется». Об этом она заявила в интервью радиостанции COPE, сообщает агентство EFE.

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«Мы не можем послать войска в Украину, мы не можем войти в Украину, потому что это не страна НАТО. Что мы можем сделать, так это послать все возможные сигналы России, что цена такого действия огромна», — сказала Ромеро.

По её словам, хотя Североатлантический альянс и привержен диалогу, он увеличивает свое военное присутствие в этом регионе в свете позиции президента РФ Владимира Путина.