Во Франции за сутки выявили 428 тысяч носителей коронавируса
Париж, 27 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Агентство общественного здравоохранения Франции обнародовало данные о зарегистрированных за сутки случаях заражения коронавирусом, передает BFM TV.
Russian.news.cn
Эпидемия коронавируса во Франции
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В стране за сутки выявили 428 008 носителей коронавируса.
В настоящее время во Франции госпитализировано 30 624 пациента с COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, по всей Франции запланированы демонстрации по призыву профсоюзов и молодежных организаций с требованием повысить заработную плату.