Новосибирск, 27 января, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Решение о введении всеобщего школьного карантина в Новосибирской области «принципиально принято». Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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Напомним, что с 31 января в новосибирских школах вводится всеобщий дифференцированный карантин.

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"Сегодня уже отдельные классы и школы из-за заболеваемости ковид и ОРВИ ушли на карантин. Для сдерживания распространения инфекции оперативный штаб готовит решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника. Форму коллеги из министерства образования области и оперативного штаба дорабатывают, карантин будет дифференцированный», — уточнил Травников.

Он подчеркнул, что принятие дополнительных ограничительных мер продиктовано рядом особенностей пятой волны пандемии.

Напомним, что по предварительным данным, младших школьников отправят на двухнедельные каникулы, учеников среднего и старшего звена переведут на дистанционное обучение на одну-две недели. Одиннадцатиклассники будут обучаться очно, но при прохождении тестирования на COVID-19.