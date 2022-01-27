Варшава, 27 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Дистанционное обучение в начальных и средних школах Польши в связи с пандемией коронавируса будет введено во всех школах с понедельника, 31 января. Соответствующее решение министерства образования страны было опубликовано в Journal of Laws.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Решение касается учащихся в 1−10 классах начальных и средних школ, а также учреждений дополнительного образования и центров профессионального обучения. Однако для учащихся 8-х классов и выпускников средней школы, как и для студентов, сдающих дипломный экзамен, в учреждениях образования могут быть организованы очные консультации.

Ограничение функционирования образовательных учреждений не распространяется лишь на специализированные начальные и средние школы, действующие при молодежных социотерапевтических центрах.

Удаленное обучение в школах продлится как минимум до 27 февраля. Но сроки могут быть продлены.

Причиной принятия такого решения стала сложная эпидемиологическая обстановка в республике — в последние дни там фиксируются рекордные показатели новых заражений с начала пандемии.