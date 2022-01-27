Тбилиси, 27 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Проект парламентской резолюции о поддержке Украины, предложенный правящей партией «Грузинская мечта», не содержит упоминаний о России. Текст документа был обнародован вечером 26 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

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"Парламент выражает глубокую обеспокоенность возможной военной эскалацией на Украине и осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, создавая новую угрозу не только Украине, но и региональному миру и безопасности», — говорится в проекте резолюции.

Документ поддержали лишь депутаты правящей партии «Грузинская мечта». Все остальные оппозиционные фракции выступили против этого проекта.

«Со стороны оппозиции было требование более жёстких формулировок, например, подчеркнуть роль России. Мы видим, что в резолюции она не подчёркнута», — прокомментировала итоговый вариант документа депутат, лидер Республиканской партии Грузии Хатуна Самнидзе.

Она отметила, что для оппозиционных депутатов было важно, чтобы в резолюцию включили пункт о «российской агрессии». Сначала проект документа содержал антироссийские выпады, но в конце дня их удалили. В правящей партии отметили, что текст был составлен с учётом интересов Грузии.

«Каждое слово, каждая фраза исходит из национальных интересов Грузии. Резолюция полностью лишена провокационной и популистской риторики», — заявил на брифинге по этому поводу глава парламентской фракции «Мечты» Мамука Мдинарадзе.

Напомним, в связи с массой сообщений в западных СМИ о якобы планируемом «нападении» России на Украину глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси поддерживает Киев. В оппозиции посчитали это недостаточным и призвали принять совместную резолюцию, в которой расписать, как именно Грузия выражает свою поддержку.