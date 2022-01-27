Новосибирск, 27 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Новосибирский оперштаб готовит решение о введении всеобщего карантина в школах. Учеников отправят на «удалёнку» уже с 31 января. Очно смогут учиться только одиннадцатиклассники. Об этом сегодня, 27 января, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Он уточнил, что учеников младших классов отправят на двухнедельные каникулы, средние и старшие классы — на дистанционное обучение.

«11-е классы останутся обучаться очно, для них формой карантина будет тестирование, — цитируют «Все новости Новосибирской области» Травникова. — С учётом того, что у нас есть практика 100% тестирования, мы будем его повторять. В случае выявления очагов заболевания, классы будут уходить на карантин».

В малокомплектных школах пока останется очное обучение, на «удалёнку» классы будут отправлять в случае выявления у учеников коронавируса.