Москва, , 09:49 — REGNUM Россия должна помнить подвиг защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда и передать эту память следующему поколению. Об этом в своём аккаунте в Instagram написала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова Ombudsmanrf.org

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«Сколько бы лет ни прошло, мы с вами должны помнить этот героический подвиг защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда, а также обязаны передать память об этом дне подрастающему поколению. Крайне важно, чтобы подвиг ветеранов не был забыт, ведь они сражались за наш с вами мир. К сожалению, попытки переписать итоги Второй Мировой войны еще не ушли до конца в прошлое, наш долг — не допустить умаления значения подвига советских солдат, которые отдали свои жизни за нашу Родину», — написала Москалькова.

Она напомнила, что битва за Ленинград была «самой продолжительной за всю мировую историю и стала одним из переломных моментов Великой Отечественной войны»: «Тяжелые испытания выпали на долю жителей и защитников города — жестокие бомбежки и артобстрелы, мучительные голод и холод блокадной зимы, смерть родных и близких, но их было не сломить ничем, они стойко сражались за город».