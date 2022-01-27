Бухарест, 27 января, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Официальный Бухарест планирует создать специальный стратегический резерв для возможного размещения на румынской территории нескольких тысяч потенциальных беженцев с Украины. Об этом заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку, сообщает 27 января бухарестский телеканал Antena3.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

По словам главы румынского оборонного ведомства, уже в настоящее время Бухарест располагает необходимыми средствами для создания соответствующий лагерей беженцев, которые могут появиться в Румынии в случае эскалации вооруженного конфликта в Донбассе в частности и на Украине в целом.

«Мы готовы создать хорошие бытовые условия и обеспечить этих людей предметами первой необходимости», — подчеркнул В. Дынку.

В то же время глава минобороны Румынии выразил надежду на то, что усугубления военной напряженности на Украине не произойдет. «Бухарест проработал так называемый «запасной вариант», — сказал он.

Напомним, на сегодняшний день на Украине проживают около 200 тысяч человек, имеющих паспорта граждан Румынии.