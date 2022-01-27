Санкт-Петербург, 27 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил ветеранов и жителей региона с 78-ой годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

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По словам главы области, это общий, по-настоящему святой праздник.

«Победоносная операция «Январский гром» не только положила конец вражеской осаде города на Неве, но и принесла долгожданную свободу десяткам городов, посёлков и деревень Ленинградской области», — заметил губернатор.

Александр Дрозденко подчеркнул, что в обороне Ленинграда вместе с воинами Красной Армии участвовали и жители Ленобласти.

«Почти два с половиной года по ту сторону «блокадного кольца» они делали все возможное для помощи ленинградцам: строили и обеспечивали работу «Дороги жизни», партизанскими тропами доставляли обозы с продовольствием, принимали на ладожском берегу женщин, стариков и детей», — указал Дрозденко.

Глава Ленобласти отметил, что 27 января чтят память всех, кто положил жизнь, сражаясь за Ленинград, кто погиб от артиллерийских обстрелов и голода, был замучен во вражеских застенках и концлагерях.

«Мы отдаем дань бесконечной благодарности участникам ленинградской битвы, блокадникам, труженикам тыла, героям-подпольщикам и партизанам, всем тем, кто час за часом приближал светлый миг освобождения», — подытожил Александр Дрозденко.