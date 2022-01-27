Санкт-Петербург, , 09:27 — REGNUM Пролеты Дворцового моста в Санкт-Петербурге, в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, подсветят оливковым и зеленым. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Смольного, передвёт корреспондент ИА REGNUM.

Подсветка Дворцового моста Gov.spb.ru

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Как отметили в администрации города, это цвета ленты медали «За оборону Ленинграда» и Почетного знака «Жителю блокадного Ленинграда». Оливковый символизирует Победу, зеленый — жизнь.

«В этот священный для нас день праздничное оформление города напоминает о подвиге защитников Ленинграда. Важно, чтобы символика Победы была на знаковых для города объектах. В последние годы традицию зажжения факелов на Ростральных колоннах дополняет особое световое оформление Дворцового моста. Художественная подсветка цвета ленточек Ленинградской Победы — это также напоминание о том, что всю блокаду разводные мосты продолжали работать, несмотря на бомбежки и артобстрелы, помогали городу жить и сражаться», — сказал губернатор Александр Беглов.

Памятную подсветку Дворцового моста специалисты ГБУ «Ленсвет» включат дважды. Она будет работать 27 января с 00:00 мск до 09:10 мск и с 17:10 мск до полуночи.

Кроме того, подсветкой оформлены памятники в честь подвига 72-го Ижорского батальона в Колпино и детям блокадного Ленинграда на Васильевском острове.

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