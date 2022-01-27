Воронеж, 27 января, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Школьникам Воронежской области пока не угрожает полный перевод на дистанционный формат обучения. Это следует из сообщения пресс-службы облправительства по итогам заседания оперштаба 26 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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По информации департамента образования Воронежской области, ситуация с детской заболеваемостью контролируемая. На 25 января на дистанционное обучение переведены учащиеся 201 класса в 76 школах, что составляет 0,6% от общей численности. В детских садах показатель еще меньше — на карантин закрыли семь групп в пяти детских садах.

«Поэтому на текущий момент сохранится практика точечного, а не полного перевода детей на дистанционное образование», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 января, оперштаб сообщил о 159 госпитализированных воронежцах за сутки, всего подтверждено 873 случая заражения коронавирусом, 14 пациентов скончались, почти 1,7 тыс. человек выписаны.