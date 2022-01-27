Москва, 27 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Ядерная доктрина России позволяет решать самые разные задачи, необходимости в её пересмотре нет. Об этом заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

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По его словам, документ содержит «всеобъемлющую формулу». Так, Россия вправе задействовать стратегические ядерные силы для того, чтобы ответить на удар по своим союзникам с применением ядерного оружия или оружия массового поражения. Такое же право есть у Москвы на случай угрозы существованию самой России.

«Что же касается пересмотра ядерной доктрины. Мне кажется, в этом нет никакой необходимости», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания президент Владимир Путин утвердил в 2020 году. Новый документ заменил аналогичный, принятый десятью годами ранее. В обновлённой доктрине подтверждено, что ядерная политика Москвы направлена на оборону и основана на соблюдении международных обязательств в области контроля над вооружениями.

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