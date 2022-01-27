Париж, 27 января, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Донбасс сегодня обстреливают гораздо меньше, на линии соприкосновения фиксируется деэскалация. Об этом замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил по итогам встречи политических советников лидеров нормандского формата в Париже.

Kremlin.ru Дмитрий Козак

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«Тем не менее сегодня наблюдается существенное снижение количества обстрелов Донбасса, это отмечает прежде всего Донбасс», — сказал Козак.

По его словам, деэскалация фиксируется на линии соприкосновения в Донбассе с конца декабря. Это произошло, так как Украина всё-таки поддержала инициативы представителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры в нормандском формате по урегулированию конфликта в Донбассе прошли 26 января в Париже. В них участвовали политические советники лидеров России, Украины, Франции и ФРГ. По словам Козака, стороны сопоставляли разные интерпретации Минских соглашений.

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