Париж, 27 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Приверженность Минским соглашениям подтвердили советники глав государств «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция и Украина) по итогам встречи в Париже. Об этом 27 января говорится в коммюнике, обнародованном на сайте Елисейского дворца.

Kremlin.ru Елисейский дворец

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«Они (советники) подтверждают, что Минские соглашения являются основой для работы в «нормандском» формате, и по-прежнему привержены смягчению текущих разногласий в будущей работе», — указывается в документе.

Также указывается, что советники выступили за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по его укреплению от 22 июля 2020 года, независимо «от разногласий по другим вопросам, связанным с выполнением Минских договоренностей».

Помимо этого, отмечается, что стороны провели обсуждение важности активизации деятельности Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп для быстрейшей реализации Минских соглашений. При этом уточняется, что советники также достигли договоренности о новой встрече в Берлине через две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украине необязательно будет становиться членом Североатлантического альянса для того, чтобы на её территории западные страны разместили оружие.