Москва, 27 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Жители Москвы, которые переболели COVID-19, гриппом или ОРВИ, с сегодняшнего дня, 27 января, получили возможность закрывать больничные листы дистанционно, сообщается на портале мэра столицы.

В поликлинике

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова пояснила, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ растет нагрузка на поликлиники, поэтому для переболевших горожан могут больничный будет закрываться без прихода в поликлинику.

По её словам, врачи будут звонить и выяснять, можно ли выписать пациента. После чего больничный закрывается дистанционно и автоматически направляется его работодателю. Если состояние здоровья не позволяет, то больничный продлевается.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 января для жителей Москвы с симптомами ОРВИ на mos.ru стала доступная онлайн-запись к дежурному врачу.

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