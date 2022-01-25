Москва, , 08:44 — REGNUM Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ на mos.ru, на emias.info и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» стала доступная онлайн-запись к дежурному врачу, сообщается на портале мэра столицы.

В поликлинике Onf.ru

Кроме онлайн-записи остается возможность заболевшим москвичам посетить дежурного врача без записи. В связи с распространением штамма «Омикрон» количество дежурных врачей в городских поликлиниках увеличено более чем в два раза.

Дежурные врачи могут принять до 25 тысяч пациентов в день. Дежурный врач проведет осмотр пациента и возьмет экспресс‑ и ПЦР-тесты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» все г поликлиники перешли на усиленный режим работы.

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