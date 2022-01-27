Вашингтон, 27 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Вашингтоне готовы к введению беспрецедентных по масштабу антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины, однако могут прибегнуть к ним в случае, если не удастся дипломатическое урегулирование ситуации. Об этом 27 января заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в эфире телеканала CNN.

U.S. Department of State Нед Прайс

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«Мы говорим о беспрецедентных экономических санкциях, финансовых мерах, затрагивающих экспортный контроль, которые были намеренно отвергнуты в 2014 году … именно из-за последствий, которые постигли бы российскую экономику и Россию. Это не то, чего мы хотим, однако мы вместе с нашими союзниками, партнерами многое вложили в этот ответ, чтобы обеспечить свою готовность», — сказал он.

При этом Прайс отметил, что власти США готовы к любому развитию событий в связанном с Украиной кризисе от переговоров на дипломатическом уровне, до военного конфликта.

«Вне зависимости от того, выберет ли президент России Владимир Путин путь дипломатического взаимодействия или вынудит нас прибегнуть к сдерживанию, — мы к этому готовы», — пояснил официальный представитель Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ответ Соединенных Штатов на предложения России по гарантиям безопасности — это «верная стратегия».