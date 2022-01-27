Кишинёв, 27 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 26 января в ходе 19 808 исследований выявили 6199 случаев заражения коронавирусом, что является «рекордом» для страны. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 423 568 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 374 873 человека, в том числе 1694 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 2476 пациентов с COVID-19, в том числе 32 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 584 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 20 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 5138 заражений коронавирусом в результате проведения 18 267 тестов. Врачи выписали за сутки 1343 человека, умерли 22 пациента с COVID-19.