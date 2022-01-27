В Минздраве рекомендовали перейти на самоизоляцию непривитым гражданам
Москва, 27 января, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Не прошедшим вакцинацию от COVID-19 гражданам РФ в возрасте от 60 лет, а также с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти на режим самоизоляции. Об этом 27 января заявил журналистам главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
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«Рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы, особенно лиц старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции», — сказал он.
Также инфекционист указал, что при заражении вариантом «Омикрон» новое заболевание может протекать в тяжелой форме и особенно — у непривитых людей, и потому, по его мнению, таковым стоит пройти вакцинацию или ревакцинацию.
Кроме того, Чуланов напомнил о необходимости профилактических мер защиты, таких как ношение защитных масок или респираторов, при том, что у последних более высокая степень защиты.
«Необходимо по возможности ограничить контакты с окружающими людьми, избегать больших скоплений людей, отложить посещение развлекательных мероприятий, поездки. Также важно соблюдать гигиенические меры профилактики: соблюдать дистанцию 1,5−2 метра, пользоваться санитайзерами для обработки рук в общественных местах», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Оренбургской области за неделю (17−23 января) резко выросла заболеваемость ОРВИ.