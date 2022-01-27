Тбилиси, 27 января, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Грузии рассматривают возможность начать прививать от COVID-19 детей с девяти лет. Об этом сообщила замглавы минздрава республики Тамар Габуния в эфире телеканала «Рустави 2».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«Мы работаем над тем, чтобы в стране появились рекомендуемые вакцины для детей раннего возраста. Такая вакцина есть у Pfizer. Думаю, после весны будет более активная работа в этом направлении, рекомендованном Всемирной организацией здравоохранения», — сказала Габуния.

Она добавила, что в ряде стран также начали вакцинировать детей с пяти лет и даже с более младшего возраста. Замминистра считает, что это к этому нужно стремиться.

Стоит отметить, ранее министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили сообщил, что после распространения штамма «Омикрон» в стране уровень госпитализации снизился в несколько раз. Несмотря на сильный рост темпов распространения, нагрузка на больницы не растёт две недели.