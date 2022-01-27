Екатеринбург, 27 января, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Свердловском областном онкодиспансере зафиксировали вспышку коровирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

На 26 января в лечебном заведении выявили четыре случая заноса коронавирусной инфекции в трех отделениях. Специалисты Роспотребнадзора контролируют развитие ситуации, в том числе проводят обследование контактных лиц и производят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января вспышка коронавирусной инфекции произошла в Уральском институте МЧС. Там выявили 37 случаев заражения COVID-19.